Toujours sur le podium, toujours maître de son destin, l'OL ne semblait pas maître de ses émotions en cette fin de semaine. Menés puis revenus dans le match à Strasbourg, les partenaires de Nabil Fekir ont finalement été renversés à leur tour à la Meinau, encaissant cette défaite (3-2) amère durant le temps additionnel sur un coup franc sublime de Dimitri Liénard (90e+4).

"On a tout perdu en quelques minutes, en quelques secondes", a regretté le milieu Lucas Tousart en zone mixte après la rencontre. "On a perdu gros sur des erreurs défensives, de concentration, qu’on paye cash".

Genesio et le manque de mental

Abattu, Tousart s'est laissé aller à un mini-bilan, et ce alors que son OL est toujours un point devant l'OM (4e) et qu'il reste une journée (contre Nice samedi) avant la clôture de cette saison de Ligue 1. "C’est à l’image de notre saison, a-t-il avancé. On n’a pas toujours été réguliers et c’est frustrant parce que d’un match à l’autre on a pu produire des performances complètement différentes. On essaye de travailler sur ces problèmes mais ils sont toujours là, c’est triste."

"Je pensais qu’on avait fait ce qu’il fallait, malheureusement on a craqué", a confirmé Bruno Genesio, placide mais déçu en conférence de presse d'après-match. "On sait qu’en fin de saison l’aspect mental est très important et on a failli en première période ainsi qu’en fin de match", a-t-il enchaîné selon L'Equipe.

Des problèmes mentaux et de concentration qui seront difficiles à régler d'ici samedi dans ce contexte de turbulence. Les Gones ont une semaine pour redresser la barre et éviter une sortie de podium.

La joie des Strasbourgeois après leur exploit face à l'OL :