Jaques-Henri Eyraud ne veut plus que Jean-Michel Aulas soit le seul à pouvoir se gausser de posséder et d'exploiter son enceinte... Depuis le bilan de la saison présenté par ses soins mercredi dernier, le président de l'Olympique de Marseille a ouvert les vannes sur le sujet du stade Vélodrome, et en fait son cheval de bataille médiatique. Partout où il passe, le bras droit du propriétaire Frank McCourt rabâche à qui veut l'entendre que la priorité des Phocéens est de pouvoir s'entendre rapidement avec Arema autour de l'exploitation de l'écrin. Et pour le principal intéressé, les dirigeants olympiens ont déjà été suffisamment patients...

Le patron américain veut pouvoir profiter au plus vite des revenus générés par le stade afin de faire grandir économiquement le club. Mais les négociations sont longues, trop longues... Tant et si bien que d'autres éventualités sont envisagées, à commencer par celle de bâtir un nouveau stade. "Il est certain que toutes les options sont sur la table, y compris celle de construire notre propre stade. Nous avons les moyens financiers de cette ambition-là. Nous pensons que ce serait dommage, compte tenu des atouts que représente le fait d’avoir un stade en cœur de ville. Mais il faudra se rendre à l’évidence", abonde Jacques-Henri Eyraud dans les colonnes de La Provence.

Cette option n'arrangerait évidemment personne, ni la municipalité, ni les supporters, ni même le club, contraint alors à un investissement initial conséquent qui freinerait immanquablement le Champions Project. Et puisque le soutien populaire est au plus haut à l'approche de l'été, au sortir d'une saison encourageante sur le plan sportif, avec notamment une finale de Ligue Europa, le président va plus loin pour mettre la pression sur Arema et les actuels exploitants du Vélodrome.

"Nous n’attendrons pas 2020 pour réviser nos ambitions à la baisse si l’exploitation du stade ne nous est pas confiée", assure un JHE qui veut donc que l'OM dispose très rapidement son stade, car dans le cas contraire, les investissements de Frank McCourt seraient tout aussi promptement coupés en grande partie, et les ambitions sportives de la formation de Rudi Garcia réduites à peau de chagrin...