Ligue 1 Conforama - Balotelli à l’OM, en voilà une bonne idée !

A défaut d’avoir repris l’entraînement avec Nice, Mario Balotelli se délecte du Mondial russe et de ses péripéties, comme il l’affiche sur son compte Instagram... Une attitude qui ne plaît pas aux dirigeants niçois qui s’attendent à le voir partir dans les prochains jours, malgré un contrat qui court pour encore une saison. Et c’est l’OM qui semble tenir la corde. Un accord salarial autour d’un contrat de deux ans et d’un salaire mensuel estimé à 600 000 euros pourrait rapidement être scellé.

La Provence a d’ailleurs confirmé la présence de l’attaquant italien au Centre Robert-Louis-Dreyfus dimanche après-midi pour poursuivre les négociations. De son côté, Nice aurait un accord avec le joueur et son agent, Mino Raiola, pour le céder contre un chèque de 10 M€. Les supporters marseillais peuvent commencer à se frotter les mains…

Un grand attaquant à un prix raisonnable !



Depuis déjà plusieurs mois, l’OM est en quête de son « grantatakan » et pourrait enfin l’avoir trouvé, après avoir subi moult quolibets lorsque Kostas Mitroglou a débarqué l’été dernier contre un chèque de 15 M€. Pour 5 millions de moins, les Olympiens pourraient posséder une pointure pour disputer la Ligue 1 et la Ligue Europa dans les meilleures conditions. Car à seulement 27 ans, Balotelli possède déjà un sacré CV avec l’Inter Milan, Manchester City, l’AC Milan ou encore Liverpool, même s’il semblait s’être perdu lors de son passage chez les Reds…

Certes, si le salaire de 600 000 euros mensuels était entériné sur le contrat final, cela ferait de « Super Mario » le joueur le mieux payé de l’histoire du club, ce qui pourrait susciter quelques grincements au sein du vestiaire. Certainement le prix à payer pour un joueur qui reste sur une très belle saison avec l’OGC Nice où il a inscrit 26 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues, dont 18 en Ligue 1, le plaçant au 5eme rang au classement des buteurs derrière Edinson Cavani, Florian Thauvin, Memphis Depay et Neymar.

Au « climax » de sa carrière



Au-delà de sa belle saison passée sous le maillot des Aiglons, Mario Balotelli semble être au summum de sa carrière. Déjà car, physiquement, le natif de Palerme fréquente moins l’infirmerie pour des problèmes musculaires, l’un de ses soucis récurrents. Tout n’est évidemment pas parfait car Lucien Favre a pu s’apercevoir que son meilleur buteur n’était pas toujours très motivé pour disputer des rencontres sans grand enjeu. Mais Balotelli a bien compris que c’est sa régularité sous les ordres du désormais nouveau coach du Borussia Dortmund qui lui a permis de retrouver la Squadra Azzurra.



Une Nazionale désormais coachée par un certain Roberto Mancini qui en avait vu de toutes les couleurs lorsqu’il l’avait sous ses ordres à City… « J’ai trouvé Mario bien lors du dernier rassemblement. En quatre ans, j’ai fait une désintoxication, a-t-il plaisanté il y a quelques jours sur une chaîne de télévision transalpine. Blague à part, je l’ai trouvé disponible et avec l’envie de travailler. Après, comme je l’ai toujours dit, la suite dépend de lui et de ce qu’il se passe dans sa tête ».

Assagi mais suffisamment fou pour le Vélodrome



Et justement, dans la tête, sa fougue et son insouciance de ses premières années au plus haut niveau semblent avoir laissé place à une certaine maturité. Cela s’est vu sur le terrain la saison passée, même s’il est toujours capable de « dégoupiller », surtout contre les arbitres. Mais, s’il a été averti 11 fois en 18 matchs de L1, Balotelli ne s’est finalement fait expulser qu’à une reprise l’an passé, contre trois fois en 2016-17. En plus de son sens du but indéniable, de sa capacité à libérer des espaces en attirant les défenseurs adverses, de son sang-froid dans les moments clés, « Super Mario » semble être fait pour le Vélodrome et la folie autour de l’OM.

C’est d’ailleurs de cette ferveur qu’il semble se nourrir. La chaude ambiance de l’Allianz Riviera le transcendait, celle bouillante du Vélodrome pourrait littéralement le sublimer. S’il y a bien quelqu’un fait qui semble fait pour gérer la pression marseillaise, c’est bien lui. Cela sera peut-être à quitte ou double, mais si les astres s’alignent, Balotelli pourrait bien marquer l’histoire de l’OM. De façon indélébile.