L’exploit est plus que jamais en marche. Moribonds jusqu’à la trêve, les Verts n’en finissent plus de grimper dans la hiérarchie puisque le modeste 16e de décembre s’est mué en Européen convaincu fin avril… A Montpellier, vendredi en ouverture de la 35e journée, Saint-Etienne a pourtant souffert le martyr après une ouverture du score rapide signée Hamouma. Les Héraultais ont tout tenté mais ont manqué un penalty de Sio (arrêté par Ruffier) et touché du bois en fin de match par Skiri (84e)…

"On n’a pas lâché, on savait que ce serait difficile, on est toujours là, on a pris 3 points il n’y a que ça à retenir. On a été solidaires, c’est une autre facette de notre jeu, on a résisté, on a subi mais on est resté costaud. C’est super pour l’équipe", reconnaît sans mal Mathieu Debuchy sur le site du club.

Et bien entendu ce succès contre un adversaire direct pour l’Europe a des conséquences immédiates puisque les Verts sont provisoirement 5e. La série de 13 matches sans défaite est passée par là. "On continue notre série, on a encore gratté une place. Il faut aller jusqu’au bout maintenant. On a encore envie de rêver", ajoute Debuchy sur beIN SPORTS. Un rêve européen qui prend d’autant plus forme que le 6e sera sans doute (en cas de succès du PSG en finale de la Coupe de France) qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue Europa.