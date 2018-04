Les Verts foncent vers l'Europe

La deuxième partie de saison superbe de l’AS Saint-Etienne se poursuit ! Au plus mal fin janvier (16e), juste avant les arrivées de Neven Subotic et Yann M’Vila qui ont transfiguré l'équipe, les Verts sont désormais 5e de Ligue 1 et donc très bien partis pour se qualifier pour la Ligue Europa. Ils ont enchaîné avec une 4e victoire en 5 matches lors d’un déplacement périlleux à Montpellier (0-1), vendredi soir, en ouverture de la 35e journée.

"Oui, c’est inespéré, on ne pensait pas être dans cette position. On est sûr de nous, on a un très bon groupe, avec des joueurs de qualité, un magnifique public, on a tout pour réussir. C’était mal parti mais on a réussi à relever le challenge", s'est réjoui Mathieu Debuchy après la rencontre, sur Canal+ Sport. Des Stéphanois qui n'y sont pas encore, néanmoins. Nice aura d'ailleurs l'occasion de reprendre sa 5e place en cas de succès à Strasbourg, samedi soir.

D'ailleurs, les hommes de Jean-Louis Gasset ont bénéficié d’une réussite salvatrice à La Mosson. Ils ont ouvert le score rapidement, par Romain Hamouma, servi par l’inévitable Rémy Cabella (10e), avant de subir durant tout le reste de la rencontre. Les Pailladins, dominateurs, ont néanmoins manqué de talent, dans les dernières passes ou sur leurs 22 tirs. Stéphane Ruffier a ainsi repoussé un penalty de Giovanni Sio (45e+2) avant d’être sauvé par son poteau sur une frappe d’Ellyes Skhiri (84e). La chance est un allié de taille dans cette dernière ligne droite.