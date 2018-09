Les Lyonnais font amende honorable

L'Olympique Lyonnais est donc capable d'aller s'imposer sur la pelouse de Manchester City (1-2), de réaliser un gros match contre l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium (4-2) et d'enchaîner à Dijon sans trembler (0-3), pour finalement se faire retoquer par le FC Nantes à domicile (1-1). Plus que le score de cette rencontre de la 8e journée de Ligue 1, c'est la prestation et l'attitude des Rhodaniens qui font réagir. C'est peu dire que Bruno Genesio n'a pas du tout apprécié le comportement global de ses troupes... "On doit mieux faire. Le foot est juste car on ne mérite pas mieux que le nul. On dit toujours les mêmes choses après ce genre de matches. On n’a pas été assez concernés", résume le technicien sur le site officiel du club.

Encore une fois, comme à Caen précédemment (2-2), les Gones semblent se relâcher avant un rendez-vous de Ligue des champions. "C'est une donnée à étudier", concède un Bruno Genesio qui ne parvient donc pas à régler ce problème de suffisance face aux adversaires présumés inférieurs. D'une manière générale, les Lyonnais ont pris pour habitude de plutôt bien négocier les grands rendez-vous de Ligue 1, mais perdent régulièrement des plumes sur des oppositions où ils partent largement avec les faveurs des pronostics. C'était le cas samedi soir contre des Canaris 19e du classement... "On ne fait pas un bon match. On peut limite le perdre. Il faut vite regarder vers l’avant et transformer ce que l’on a mal fait en positif. L’attitude, l’engagement, le jeu… ce n’était pas une soirée pour nous", abonde Anthony Lopes, servant un discours trop souvent entendu après certains ratés, sans qu'une rectification durable ne soit apportée.

Donetsk avant Paris

"Certains mauvais côtés resurgissent et on le paie cash. On ne méritait pas de faire un bon résultat", renchérit Houssem Aouar. "Le coach nous avait prévenu que ça allait être compliqué face à une équipe qui allait nous causer des problèmes. C’est de notre faute, on n’a pas fait ce à quoi on était préparé", explique de son côté Cheikh Diop, comme pour dédouaner Bruno Genesio de toute responsabilité.

Celui-ci n'a pas caché son agacement en réponse à ces nouveaux points a priori faciles et abandonnés par manque d'implication, de concentration et peut-être d'humilité. Mais qu'il se rassure, la Ligue des champions revient au programme de ses Gones, mercredi face au Shakhtar Donetsk (huis clos) avant un déplacement à Paris en championnat le dimanche suivant. Deux gros rendez-vous pour lesquels Memphis Depay et consorts devraient trouver sans difficulté des sources de motivation...