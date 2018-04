Les joueuses du PSG enfoncent celles de l’OM

Le "Classico" féminin, entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, a tourné à l’avantage des joueuses de la capitale dimanche après-midi au stade Jean-Bouin, où les ultras parisiens ont assuré l’ambiance.

Les Parisiennes, qui délogent Montpellier du deuxième rang, s’imposent largement (4-0), grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto (19e et 64e s.p.) et des buts de Kadidiatou Diani (44e) et Jennifer Hermoso (88e).

Les Marseillaises restent elles engluées à la dernière place, avec cinq points de retard sur le premier non-relégable.