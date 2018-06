Les clubs de Ligue 1 font leur rentrée

Alors que les fans de ballon rond ont les yeux rivés vers la Russie et la Coupe du monde 2018, les clubs de Ligue 1 reprennent progressivement le chemin de l’entraînement. Les joueurs de Nantes, Nîmes, Lille, Strasbourg, Monaco, Bordeaux, Reims, Toulouse et Saint-Etienne ont déjà rechaussé les crampons cette semaine.

En Principauté, au moins cinq joueurs concernés par les huitièmes de finale du Mondial (Djibril Sidibé, Danijel Subasic, Radamel Falcao, Joao Moutinho, Yuri Tielemans) manquaient à l’appel, tout comme les Suédois Ola Toivonen et Jimmy Durmaz du côté de Toulouse, qui a retrouvé son ancien entraîneur Alain Casanova et vient d’accueillir deux nouvelles recrues, Baptiste Reynet et Aaron Leya Iseka.

Le gros des troupes débutera lundi avec la reprise de l’OM, Angers, Rennes, Amiens, Guingamp et Montpellier. L’attention se portera également sur le PSG et Nice, qui accueillent tous deux un nouvel entraîneur: Thomas Tuchel pour le club de la capitale, et Patrick Vieira pour la formation azuréenne. Mardi, c’est Dijon et Caen qui feront leur rentrée, suivi le mercredi de Lyon, qui fermera la marche. La saison reprendra un bon mois plus tard, avec une première journée programmée le week-end du 11 au 12 août. Mais d’ici-là, les effectifs des clubs de l’élite sont susceptibles d’évoluer. Le mercato estival ne fermera ses portes que le 31 août.

Ils ont déjà repris: Nantes, Nîmes, Lille, Strasbourg, Monaco, Bordeaux, Reims, Toulouse, Saint-Etienne.

Ils reprennent la semaine prochaine: OM, Angers, Rennes, Amiens, Guingamp, Montpellier, PSG, Nice (lundi), Dijon et Caen (mardi), Lyon (mercredi).