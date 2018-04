Le Trophée des champions de retour en Chine

La ligue de football professionnel (LFP) a annoncé jeudi dans un communiqué la signature d’un "contrat majeur de six ans pour le développement de la Ligue 1 Conforama en Chine". Un accord qui "prévoit l’organisation du Trophée des champions 2018 et 2019 à Shenzhen, et d’une troisième édition supplémentaire entre 2020 et 2023".

L’Empire du Milieu avait déjà accueilli cette rencontre entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France, en 2014 à Pekin. L’édition 2018 se déroulera, elle, le 4 août dans l’enceinte du Shenzhen Universiade Sports Center, d’une capacité de 60.000 places et inauguré en 2011. "Dans le cadre du développement du football français en Chine, plusieurs événements seront organisés chaque année tout au long de la saison sur le territoire chinois de 2018 à 2023", indique l’instance.

"Le développement à l’international, et particulièrement en Chine, constitue une des priorités de notre plan stratégique, explique Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP. Un an après l’ouverture du bureau en Chine, et quelques jours après l’annonce d’un accord majeur de diffusion de la Ligue 1 avec le groupe CCTV, cette nouvelle collaboration avec Kaisa Culture Sports & Tourism Group illustre notre volonté de promouvoir le football professionnel français dans une région clef pour son développement."