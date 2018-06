Le PSG en tête du classement des droits télé

La situation est paradoxale pour le PSG. Le club de la capitale a beau avoir récupéré son titre de champion de France abandonné la saison dernière à Monaco, les droits TV de la Ligue 1 lui ont rapporté moins que la saison passée. S’ils dominent toujours le classement, les Parisiens ont perçu 56,706 millions d’euros contre 57,855 l’an dernier selon L’Equipe. La répartition des droits audiovisuels est fixée en fonction de quatre critères : la part fixe, la licence club, le classement sportif de cette saison et des cinq dernières et la notoriété sur les cinq derniers exercices.

Si le PSG a évidemment reçu la plus grosse part liée au classement, soit 19,434 M€ plus 3,887 M€ pour leurs résultats sur les cinq dernières saisons, les champions de France sont en revanche devancés par l’OM pour ce qui est de la notoriété sur les cinq dernières années, basée sur les choix prioritaires des diffuseurs, le club de la capitale devant se contenter de 19,891 M€ contre 23,065 pour son rival phocéen.

Au total, le PSG devance Marseille, deuxième au classement avec 51,659 M€ malgré sa quatrième place en Ligue 1, Lyon (48,708 M€) et Monaco (44,402 M€), seulement quatrième malgré son statut de dauphin. La faute à sa relative notoriété, Monaco n’émargeant qu’à la cinquième place de ce classement avec 11,7 M€, derrière même Saint-Etienne (13,5 M€). A noter toutefois que le club de la Principauté a gagné plus que la saison dernière (41,9 M€). A l’autre bout du classement, Troyes (15,73 M€), est le club qui a le moins touché en droits TV, Metz (16,086 M€) faisant à peine mieux. Chaque club a reçu 8,097 M€ de part fixe et 5,398 M€ au titre de la licence club et les deux clubs relégués auront droit à une prime de 2 M€ en plus de celle de 400 000 euros versés à tous les clubs non européens.

Répartition des droits télé par club en 2017-2018

1. PSG 56,7 M€

2. Marseille 51,7 M€

3. Lyon 48,7 M€

4. Monaco 44,4 M€

5. Saint-Etienne 38,7 M€

6. Bordeaux 35,3 M€

7. Rennes 31,1 M€

8. Nice 29,7 M€

9. Lille 26,5 M€

10. Montpellier 24,7 M€

11. Nantes 24,2 M€

12. Guingamp 21,5 M€

13. Dijon 20,4 M€

14. Toulouse 20,2 M€

15. Angers 19,6 M€

16 Caen 19,2 M€

17. Amiens 18,8 M€

18. Strasbourg 17,9 M€

19. Metz 16,1 M€

20. Troyes 15,7 M€