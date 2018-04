Le PSG a eu chaud

Deux jours après l'officialisation du départ d'Unai Emery, le PSG version 2017-2018 avait l'occasion de rendre hommage à son entraîneur en décrochant une belle victoire face à Guingamp, dimanche soir au Parc des Princes en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Mais le club de la capitale, après 17 victoires consécutives en championnat dans son jardin cette saison, a été contraint au partage des points (2-2) et a même échappé de peu à la défaite.

Toujours privé de Neymar, mais aussi de Marco Verratti et Adrien Rabiot, le PSG est rapidement pris à la gorge par le bon pressing des Guingampais, qui font également étalage d’une belle maîtrise technique. Les Parisiens s’en sortent bien avec un sauvetage sur sa ligne de Thiago Silva sur une frappe de Nicolas Benezet (22e), puis une reprise croisée d’Etienne Didot à la suite d’un corner, qui trouve le poteau (30e). Mais les hommes d’Antoine Kombouaré sont finalement récompensés de leurs efforts juste avant la pause et de fort belle manière. A la suite d’un nouveau corner, le ballon revient dans l’axe. Face à une défense parisienne apathique, Ludovic Blas ne se pose pas de question et déclenche une formidable reprise de volée qui va se loger dans la lucarne d’un Alphonse Areola dépité (0-1, 45e).

Cavani encore un peu plus dans l'histoire

Au retour des vestiaires, Javier Pastore remplace rapidement Julian Draxler, blessé (51e), et Paris se montre plus entreprenant. Bien servi par un ballon piqué d’Angel Di Maria, Kylian Mbappé devance la sortie de Karl-Johan Johnsson et trouve le chemin des filets, mais est signalé à tort en position de hors-jeu (51e). Pastore chauffe ensuite les gants de Johnsson (59e). La pression parisienne s’accentue mais l’arbitre de touche signale un hors-jeu peu évident d’Edinson Cavani. Dans la foulée, Clément Grenier, décidément ressuscité sous les couleurs guingampaises, chipe le ballon dans les pieds de Lo Celso et décale Benezet côté droit. Ce dernier retrouve l’ancien Lyonnais dans l’axe, qui sert Jimmy Briand côté gauche. Le capitaine de l’En Avant double la mise dans un angle fermé (0-2, 68e).

Piqués aux vifs, les Parisiens mettent la pression dans le camp adverse et Jimmy Briand provoque un penalty en taclant Lo Celso sur la droite de la surface. Sauf que la décision de Monsieur Moreira est encore contestable, car la faute semble bien avoir eu lieu à l'extérieur de la zone de vérité. Cavani transforme la sentence, devenant par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1 avec 114 réalisations, soit une de plus que Zlatan Ibrahimovic (1-2, 75e). El Matador va même doubler la mise d'une très belle tête plongeante, à la suite d'un bon travail et d'un centre de Thomas Meunier (2-2, 82e).

Le PSG compte désormais 91 points et peut toujours espérer atteindre la barre symbolique des 100 points. Mais il faudra pour cela faire le plein face à Amiens, Rennes et Caen, sans oublier bien sûr la finale de la Coupe de France prévue face aux Herbiers le 8 mai au Stade de France. De son côté, Guingamp, 11e au classement, n'a plus grand-chose à espérer cette saison, mais Antoine Kombouaré peut être fier de son équipe, qui, à l'image de Marcus Thuram face à Dani Alves, a réalisé un grand match.