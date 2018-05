Le prix Foé pour Toko Ekambi

Il attisait déjà les convoitises ces dernières années, grâce à une progression assez linéaire depuis le Paris FC en National, en passant par Sochaux en Ligue 2, puis Angers en Ligue 1. Karl Toko Ekambi a véritablement pris son envol cette saison, gagnant notamment en efficacité puisqu'il a inscrit pas moins de 17 buts en championnat de France avant la dernière journée et un déplacement sans enjeu à Dijon samedi prochain. Désormais, les scouts ont appris à connaître le buteur du SCO, qui aurait pu rapporter gros à son club lors du dernier mercato hivernal.

"La dernière offre qu’on a refusée pour lui était de 20 millions d’euros. On avait 18 points quand on a eu cette proposition. On ne pouvait pas imaginer l’accepter, même si cette offre représentait quasiment 60% de notre budget. Mais l’enjeu en valait la chandelle, il fallait se maintenir et donc le garder, avait expliqué Saïd Chabane sur RMC en avril dernier. Il avait une offre de salaire qui était importante, mais il nous a dit qu’il voulait rester avec nous, qu’il ne pouvait pas quitter le club en le laissant en difficulté". Le président angevin aura l'occasion de récompenser le joueur de son implication dans les semaines à venir, puisqu'un bon de sortie lui a d'ores et déjà été accordé.

En attendant, Karl Toko Ekambi a été élu ce lundi meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1, et hérite en ce sens du prix Marc-Vivien Foé, instauré depuis 2009 en hommage à l'ancien milieu de terrain défensif camerounais décédé lors de la Coupe des Confédérations, en juin 2003. Avant lui, Marouane Chamakh, Gervinho, Younès Belhanda, Pierre-Emerick Aubameyang, Vincent Enyeama, André Ayew, Sofiane Boufal et Jean Michaël Seri avaient reçu les mêmes lauriers. Cette saison, le Lion Indomptable a donc su récolter le plus grand nombre de suffrages parmi douze autre prétendants, devançant finalement le Rennais Wahbi Khazri, seulement revenu en janvier dernier en France, et le Lyonnais Bertrand Traoré.