Le Parc des Princes et le Vélodrome sanctionnés

Réunie jeudi soir, la commission de discipline de la LFP a notamment puni les supporters du PSG et de l’OM. Pour "l’usage d’engins pyrotechniques et déploiement d’une banderole injurieuse" au Parc des Princes lors de la venue des Marseillais, le 25 février, la tribune basse Auteuil est fermée pour un match (par révocation du sursis).

Le Stade Vélodrome n’est pas en reste. Pour les fumigènes allumés contre Bordeaux, le Virage Sud bas et le Virage Nord haut seront également vides pour une rencontre (par révocation du sursis). Les Phocéens seront également privés de leurs fans lors du prochain match à l’extérieur en raison des pétards envoyés sur la pelouse de Dijon, samedi dernier.



Enfin, concernant le sulfureux derby de l’Est de dimanche dernier, la commission convoque le Strasbourgeois Anthony Gonçalves (pour un mauvais geste sur un remplaçant adverse) et les Messins Moussa Niakhaté et Renaud Cohade (pour leur refus de répondre à l'arbitre après le penalty sifflé en leur faveur).