Le Napoli pense à Garcia

Vice-champion de Serie A sur le banc de l’AS Rome en 2014 et 2015 (avant d’être débarqué en janvier 2016), Rudi Garcia conserve une belle cote en Italie. Pour preuve, l’actuel entraîneur de l’OM serait sur la short-list du Napoli. Les Parthénopéens prépareraient la succession d'un Maurizio Sarri poussé vers la sortie (et annoncé à Monaco et Chelsea).

Le coach français de 54 ans est cité en compagnie d’Unai Emery (PSG), Marcelino (Valence) et Paulo Fonseca (Shakhtar) par la Gazzetta dello Sport, mais, contrairement à l’entraîneur espagnol du club parisien, il ne sera pas libre durant l’intersaison, puisque son contrat court jusqu’en juin 2019.

Rudi Garcia, en place depuis le lancement du Champions Project, n’a probablement aucune envie de partir de l'OM. Un temps critiqué, l’ancien coach du Losc a trouvé la bonne formule et a créé une belle cohésion au sein d'un effectif limité. Un travail quotidien qui permet aux Phocéens de lutter pour le podium et de rêver d’un sacre en Ligue Europa.