Battu pour la sixième fois en six matches dimanche après-midi par Bordeaux (1-3), Guingamp reste toujours bien installé à la dernière place du classement de Ligue 1.

Et la position d’Antoine Kombouaré devient de plus en plus inconfortable. L’entraîneur guingampais, à qui les supporters bretons reprochent notamment de passer trop de temps à jouer au golf, a été la cible d’un message acide au Roudourou: "Antoine, c’est comme au golf, quand ça va pas faut changer de club."