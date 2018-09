Le LOSC torpille l'OM

Le PSG a un nouveau dauphin, et ce n’est pas l’OM, mais Lille ! Les Dogues ont remporté dimanche soir le choc de clôture de cette 8e journée de Ligue 1 au terme d’une rencontre longtemps insipide, qui s’est débloquée dans la dernière demi-heure sur des coups d’épée de Nicolas Pépé et Jonathan Bamba. Un heureux dénouement pour le Losc, qui double Montpellier et Saint-Etienne, reléguant Marseille au sixième rang, à trois longueurs.

Il y a de quoi s’interroger sur les choix de Rudi Garcia, encore plus après cette copie très brouillonne rendue par ses joueurs. Se priver de Dimitri Payet au coup d’envoi, dans une rencontre aussi fermée, n’était manifestement pas une bonne idée. Décaler Florian Thauvin au poste de meneur de jeu, en soutien d’un Valère Germain trop isolé, non plus, même si le champion du monde n’a pas été le moins mauvais avec trois belles occasions (33e, 48e, 68e).

Pépé et Bamba, ça va vite !

Difficile aussi d’apprécier la prestation de Nemanja Radonjic, aligné sur le côté droit et qui n’a jamais apporté le danger dans la surface lilloise. Même lorsqu’il est passé sur l’aile gauche, après les entrées en jeu de Konstantinos Mitroglou et Dimitri Payet (67e), l’international serbe a manqué de percussion et de justesse technique, pourtant ses principales qualités. Avec une animation offensive aussi pauvre, les Ciel et Blanc pouvaient difficilement espérer mieux.

Les Lillois, eux, ont parfaitement exécuté leur plan en prenant de vitesse, en contres, la défense olympienne. Nicolas Pépé, déséquilibré dans la surface par Steve Mandanda, a planté la première banderille en se chargeant lui-même du penalty (1-0, 65e). Fauché ensuite par Luiz Gustavo, il a laissé Jonathan Bamba transformer le deuxième (2-0, 86e), l’ancien Stéphanois scellant le score sur un centre de Fodé Ballo-Touré (3-0, 89e). A méditer pour l'OM.