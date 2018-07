Le lien fort qui unit Thauvin et Mandanda

Dans un documentaire consacré à Florian Thauvin et diffusé ce dimanche soir sur les médias officiels de l’OM, Steve Mandanda raconte la belle amitié qui le lie au feu-follet des Olympiens.

Une relation forte née d’un coup dur: le forfait du portier marseillais pour la Coupe du monde 2014 après un violent choc subi lors de la toute dernière journée de championnat. "Si mes souvenirs sont bons, tout de suite après le match, il est venu à l’hôpital. Il est resté dormir avec moi, ça a été quelque chose d’énorme pour moi, il n’était pas obligé. C’était le dernier match. Le lendemain, c’était le départ pour les vacances. Il est resté deux nuits avec moi, ça montre la relation qu’on a, et le garçon qu’il est."

Florian Thauvin confirme ce lien d’exception et c’est ému aux larmes qu’il évoque sa sélection pour le Mondial 2018 en compagnie de son grand ami. "C’est fort en émotion, souffle-t-il. C’est la défaite (en finale de la Ligue Europa, ndlr), la liste, c’est Steve… C’est notre victoire à tous les deux. Steve c’est mon ami. Enfin, je ne le considère même pas comme un ami, c’est quelqu’un de ma famille. Il a toujours été là pour moi, j’ai toujours été là pour lui. Quand j’étais en Angleterre, on était au téléphone tous les jours. Quand c’était lui en Angleterre, on était au téléphone tous les jours. Au moment de revenir, j’aurais tout donné pour qu’il soit là et qu’on soit de nouveau réunis. Aujourd’hui c’est le cas. C’est quelqu’un que j’aime."