Le derby Nantes-Rennes reprogrammé, Kita "déçu"

Initialement prévu le vendredi 20 avril à 18h50, le match de la 34e journée de Ligue 1 entre Nantes et le Stade Rennais se jouera finalement à… 19h30. Un horaire qui n’est toujours pas satisfaisant pour les Canaris, qui fêteront à cette occasion le 75e anniversaire du club.

"Consciente de l’importance de la rencontre pour le FC Nantes, la LFP a contacté la préfecture de Loire-Atlantique afin de pouvoir décaler la rencontre du vendredi 20 avril au samedi 21 avril. Face au refus exprimé par la préfecture, la LFP s’est tournée vers les deux diffuseurs pour aménager la soirée du vendredi", indique la ligue de football professionnel dans un communiqué.

"Nous sommes extrêmement déçus de la programmation pour nos supporters, se plaint le président du FCN, Waldemar Kita. C'est un horaire handicapant pour tous. Malgré l'effort des différentes instances et au regard des considérations légitimes de la préfecture de Loire-Atlantique, nous sommes au regret de constater qu'aucune solution intelligente n'a été trouvée. On se sent négligés alors que le FC Nantes, un des clubs les plus prestigieux du championnat de France, fête ses 75 ans."

Par ailleurs, l’instance a également décidé de décaler la rencontre entre Dijon et l’Olympique Lyonnais d’un quart d’heure. Elle débutera à 21h au lieu de 20h45. "La LFP remercie les deux diffuseurs pour leurs efforts et espère que cet aménagement permettra au FC Nantes d’organiser au mieux les festivités autour de ses 75 ans", conclut la ligue.