Le calendrier de la saison prochaine dévoilé

Le calendrier de la saison 2018-2019, qui avait déjà un peu fuité la veille, a été officialisé jeudi par la ligue de football professionnel (LFP). Et le champion de France en titre n’a pas trop à se plaindre. Son entame d’exercice sera effectivement assez clémente avec la réception de Caen, le 11 août, avant des matches contre Guingamp, Angers et Nîmes. Thomas Tuchel, nommé à la place d’Unai Emery sur le banc parisien, passera son premier vrai test lors de la 5e journée, le 15 septembre, à l’occasion de la venue de Saint-Etienne au Parc des Princes.

Le mois d’octobre des coéquipiers de Neymar sera en revanche bien plus compliqué, a priori, avec deux chocs "olympiques" au programme: l’un à domicile contre l’OL (le 6 octobre, 9e journée), l’autre à l’extérieur face à l’OM (le 27 octobre, 11e journée). Le premier rendez-vous entre le tenant et son dauphin, Monaco, est programmé le 10 novembre au stade Louis-II. La revanche du Classico, elle, aura lieu le 16 mars (29e journée). En fin de saison, les Franciliens se déplaceront à Angers (le 11 mai), recevront Dijon (le 18) et iront à Reims (le 25).

ASM-OM, premier choc

Comme le Paris Saint-Germain, Lyon, troisième en 2017-2018 et donc qualifié pour la Ligue des champions, devrait vivre un été assez tranquille. Les joueurs de Bruno Genesio se frotteront d’entrée à Amiens avant de défier Reims et Strasbourg. Ils ne devront pas trop patienter avant le premier "Olympico", si tendu la saison dernière, qui est prévu le 22 septembre au Groupama Stadium (6e journée). Pour le derby face à l’ASSE, en revanche, les Lyonnais devront attendre jusqu’au 14 novembre (14e journée), là encore à domicile.

Les Monégasques débuteront quant à eux leur campagne à l’extérieur, sur la pelouse de Nantes, puis affronteront Lille et Bordeaux. L’OM, enfin, accueillera pour sa part Strasbourg et sera ensuite opposé à Nîmes et Rennes. Pour les Olympiens, quatrièmes la saison passée et qui disputeront cette année encore la Ligue Europa (dont ils ont atteint la finale en mai dernier), le premier gros choc de la saison est prévu dès le 1er septembre, avec un déplacement sur le Rocher. Il s’agira, d’ailleurs, de la première belle affiche de ce nouvel exercice.

LES GRANDES DATES

11 août, 1ère journée: PSG-Caen et Nantes-Monaco

1er septembre, 4e journée: Monaco-OM

22 septembre, 6e journée: OL-OM

6 octobre, 9e journée: PSG-OL

27 octobre, 11e journée: OM-PSG

10 novembre, 13e journée: Monaco-PSG

24 novembre, 14e journée: OL-ASSE

15 décembre, 18e journée: OL-Monaco

------------------

12 janvier, 20e journée: OM-Monaco

19 janvier, 21e journée: ASSE-OL

2 février, 23e journée: OL-PSG

23 février, 26e journée: Monaco-OL

16 mars, 29e journée: PSG-OM

20 avril, 33e journée: PSG-Monaco

11 mai, 36e journée: OM-OL

25 mai, 38e journée: Reims-PSG, Nice-Monaco