Le bon coup pour l'ASSE, le cauchemar du Losc

Saint-Etienne est le grand gagnant de la 33e journée de Ligue 1 ce samedi soir. Les Verts l'ont emporté à Strasbourg (0-1). Le nouveau but de Debuchy (82e) permet à l'ASSE d'occuper le huitième rang, à seulement un point de Rennes, cinquième.

Surpris par Metz (1-2), les Bretons ont raté le coche. La faute au doublé de Roux (52e et 58e) alors que Bourigeaud avait ouvert la marque (27e). Nantes n'en a pas profité en étant accroché à domicile par Dijon (1-1). Nakoulma (33e) et Kwon (61e) ont marqué.

Lille pensait sortir de la zone rouge après deux buts de Pepe (55e) et Araujo (58e). Mais les Dogues ont encaissé deux buts dans le temps additionnel par Alonso contre son camp (90e+1) et Briand (90e+3). Le Losc partage les points avec Guingamp et reste relégable.

A noter que la rencontre entre Caen et Toulouse a été reportée à cause d'une pelouse impraticable.