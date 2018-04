L’ASSE plume les Canaris

Saint-Etienne a réalisé une très belle performance, dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1, en s’imposant sur la pelouse de Nantes (0-3). Les Verts ont fait la différence grâce à un but de Mathieu Debuchy (17e) et un doublé de Rémy Cabella (53e, 64e).

Au classement, l’ASSE revient bien dans la course à l’Europe. Neuvièmes avec 42 points, les joueurs de Jean-Louis Gasset sont à deux longueurs des Canaris, huitièmes, et à trois unités de Montpellier, vainqueur à Caen (0-3) et désormais cinquième de l’élite.