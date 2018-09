L'ASSE dynamite le Rocher

Le Rocher s’effrite de plus en plus et le formidable architecte qu’est Leonardo Jardim semble démuni. A Saint-Etienne, les vice-champions de France ont subi vendredi soir une deuxième défaite de rang (2-0), leur huitième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues, et sont assurés de rester relégables à l’issue de cette 8e journée de Ligue 1. Ailleurs qu’à l’ASM, on parlerait sans doute de crise et l’entraîneur portugais serait sur la sellette.

"Le début de saison est terrible pour nous, a admis Radamel Falcao sur Canal+. On ne réussit pas à être efficace et à protéger notre cage. On ne peut pas rester comme ça, il faut relever la tête." C’est jouable. Après tout, les Verts l’ont bien fait, eux. Après une entame de championnat assez poussive, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont remonté la pente et viennent d’enchaîner une troisième victoire, qui leur permet de se hisser provisoirement à la deuxième place.

"Une semaine magnifique"

"C’est une semaine magnifique, s’est réjoui Loïc Perrin. On savait qu’on pouvait vite remonter au classement et c’est ce qu’on a fait. Ce soir (vendredi), on a eu un peu de réussite à certains moments. S’ils reviennent à 1-1, ça aurait pu être compliqué. Mais on a tenu et on est deuxièmes, c’est bien." Merci qui ? Merci Wahbi Khazri ! L’attaquant stéphanois, recruté à l’intersaison, s’est effectivement fendu d’un doublé (41e, 54e) qui a fait très mal à l’ASM.

En ouvrant le score juste avant la pause, sur un service en profondeur d’Ole Selnaes, l’ancien Rennais a asséné un premier coup de couteau aux Monégasques. Et au retour des vestiaires, après une double parade incroyable de Stéphane Ruffier devant Adama Traoré (52e), il s’est chargé de les abattre d’une frappe limpide. Dur peut-être, mais logique pour Monaco. La différence entre une équipe qui a misé sur la stabilité cet été et une autre qui a tout chamboulé était frappante.