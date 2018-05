L'ASSE annonce des négociations exclusives avec PEAK6 Investments

L'AS Saint-Etienne devrait rapidement changer de mains. Et le nom de l'entreprise qui a des vues sur les Verts a été officiellement dévoilée. "PEAK6 Investments L.P. annonce être entré en discussions exclusives avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer en vue de l’acquisition de l'ASSE", peut-on lire sur le site du club. Ce fonds d'investissement américain possède des parts dans plusieurs clubs européens puisqu'il est actionnaire minoritaire de l'AS Rome, de l’AFC Bournemouth en Premier League en Angleterre et également actionnaire majoritaire du club de Dundalk FC en Irlande.

Jérôme de Bontin, passé par Monaco ou les New York Red Bulls, pourrait devenir le prochain président du club stéphanois.