La LFP exauce le souhait de l'OM

Le bureau de la Ligue de football professionnel s’est réuni ce lundi pour étudier la requête de l’OM, qui aspirait à jouer plus tôt son match de la 37e journée de L1 à Guingamp, afin de préparer au mieux sa finale à venir de Ligue Europa, contre l’Atletico Madrid. Initialement programmée le samedi 12 mai à 21h, la rencontre a été avancée au vendredi 11 mai, à 20h45. Soit un gain de 24 heures pour l’OM qui cinq jours plus tard se rendra à Lyon pour y défier les Matelassiers.

"La LFP remercie l’EA Guingamp et les diffuseurs qui ont donné leur accord pour avancer cette rencontre et œuvrer ainsi dans le sens de l’intérêt supérieur du football professionnel français", peut-on lire dans un communiqué de la Ligue diffusé ce lundi midi. Une nouvelle que l’OM n’a pas manqué d’accueillir avec un grand enthousiasme, à l’image de son président Jacques-Henri Eyraud. "Nous sommes tous extrêmement reconnaissants de voir la France du football soutenir à ce point l’épopée de l’OM en Europa League. De la FFF à la LFP en passant par les familles du football et la quasi-totalité des présidents de clubs, nous nous sentons portés par une vague positive qui nous poussera, je l’espère, vers la victoire".

Une dernière tournure de phrase – avec la précision "quasi-totalité des présidents de clubs" – qui fait écho à l’actuelle bataille médiatique que se livrent les deux Olympiques, de Marseille et Lyonnais, sur fond de rivalité sportive. L’OM, dans son communiqué, souligne toutefois que la décision du bureau de la LFP a été prise de manière "unanime". Rappelons que le bureau en question est composé comme suit: Nathalie Boy de la Tour (présidente de la LFP), Philippe Piat (UNFP), Patrick Razurel (SNAAF), Pierre Repellini (UNECATEF), Nasser Al Khelaïfi (PSG), Bertrand Desplat (Guingamp), Laurent Nicollin (Montpellier), Jean-Pierre Rivère (Nice), Vadim Vasilyev (Monaco), Bernard Caiazzo (syndicat Première Ligue), Claude Michy (Clermont et UCPF), Michel Denisot (représentant FFF), Vincent Labrune (représentant des indépendants) et Didier Quillot (directeur général exécutif de la LFP).

A noter qu’une requête similaire a été déposée en Espagne par l’Atletico, qui le samedi 12 doit en découdre avec Getafe, à 18h30, pour le compte de la 37e levée de championnat. Une demande rejetée par la Liga…