Jean-Charles Sabattier : "Tuchel a la même idée du foot que Guardiola"

Pas vraiment compte tenu des bruits qui couraient ces dernières semaines et des renseignements que j’ai pu avoir. Ça a été plus une surprise quand son nom est apparu comme l’un des potentiels successeurs d’Unai Emery. Mais au fil des semaines, on a commencé à se faire à l’idée et à comprendre un peu plus l’ambition des deux parties pour ce choix-là. C’est un vrai choix ambitieux et pour le Paris Saint-Germain et pour Thomas Tuchel.

C’est-à-dire ?



Pour le PSG qui avait l’habitude de choisir des entraîneurs « huppés » comme Carlo Ancelotti ou Unai Emery qui sont des noms sur la scène européenne du football avec des titres et des Coupes d’Europe remportées. On ne pouvait pas imaginer tout de suite, à brûle-pourpoint, que le choix du prochain entraîneur du PSG serait Thomas Tuchel qui, dans sa carrière, a remporté une Coupe d’Allemagne en 2017.

Et c’est un choix très ambitieux pour Tuchel qui a une vraie expérience d’entraîneur en termes de formation et d’équipes premières mais il n’en a entraînées que deux : Mayence et le Borussia Dortmund. Là, on passe dans une sphère et une galaxie qui sont différentes : celle du PSG avec les ambitions qu’on connaît. Il faut être sacrément ambitieux pour accepter ce challenge mais je pense que le garçon est suffisamment intelligent pour avoir pesé toute cette charge-là et il est suffisamment confiant dans sa capacité à pouvoir faire évoluer cette équipe pour avoir accepté si facilement ce projet.



Ancelotti : "Tuchel, l'un des meilleurs entraîneurs"



Que va pouvoir apporter Thomas Tuchel au PSG ?



Il va apporter une certaine fraîcheur dans son idée d’aborder le football. La comparaison pourrait paraître un peu audacieuse mais c’est la même idée du foot que Pep Guardiola. C’est un travailleur invétéré et un passionné de la tactique du football. Ça peut avoir ses limites bien évidemment mais ça fait de lui un entraîneur ultra réactif et en permanence en activité dans sa zone technique pendant un match. Il fait travailler ses joueurs comme peu d’entraîneurs peuvent le faire.

Lorsqu’il a pris la suite de Jürgen Klopp au Borussia Dortmund, tout le monde a été d’accord pour dire qu’il avait fait évoluer le football du Borussia. Avec Klopp, c’était tout le monde devant, on y va, le bloc, tout le monde court, il faut se mettre minable et ça passe ou ça casse. C’était plus l’ambition de s’imposer 5-4 plutôt que 1-0. Thomas Tuchel aussi a envie de marquer cinq buts par match mais il a un sens tactique qui est, à mon sens, un peu plus aiguisé que Klopp. C’est un entraîneur qui, pendant un match, peut faire évoluer son équipe trois, quatre voire cinq fois tactiquement sur les schémas qu’il aura fait travailler.

D’où la comparaison avec Pep Guardiola…



Oui, d’autant plus que les deux hommes sont très liés. Quand Tuchel était dans son année sabbatique entre Mayence et Dortmund, il était très fréquemment au centre d’entraînement du Bayern Munich. C’est là où il a pu vraiment rencontrer Guardiola, où il a pu discuter avec le coach catalan. C’est un vrai passionné de jeu. C’est un entraîneur qui a cette particularité comme Klopp de ne pas avoir été un grand joueur de football. Il a très vite compris qu’il s’épanouirait beaucoup plus dans le rôle d’entraîneur que de joueur. Et cela lui a permis de grimper les échelons jusqu’à en arriver au PSG.



Reste à voir désormais l’acceptation que les joueurs parisiens auront d’être dirigés par ce jeune entraîneur qui a du caractère et qui sait exactement où il veut aller. Ça va être très intéressant à suivre. Une chose est sûre, c’est que ça va apporter un vrai renouveau, un vrai vent de fraîcheur à tous les niveaux du Paris Saint-Germain. Tuchel apportera aussi quelque chose de différent dans sa manière d’aborder les conférences de presse, d’aborder son contact avec les médias et ses joueurs. Cela va redonner un coup de peps à cette équipe.

Tuchel semble avoir une relation forte avec ses joueurs…



Oui, c’est un coach qui est ultra proche de ses joueurs. Cela a toujours été le cas : personne ne touche à ses joueurs ! Il est hyper protecteur avec son groupe. Après, il fait partie de ces jeunes entraîneurs qui, lorsqu’ils ont une chose à dire, le disent. Ils peuvent faire un reproche à un joueur, mais l’aduler ensuite en conférence de presse deux heures après l’entraînement. C’est quelqu’un de suffisamment intelligent pour faire la part des choses. Ça aussi, cela sera une nouveauté pour certains joueurs du PSG : cela en bousculera peut-être certains et ça en rassurera d’autres. Cela sera ? en tout cas différent de ce qu’ils avaient vécu avant.

Le fait qu’il parle déjà français est forcément un signe positif…



C’est un peu à l’image du caractère du bonhomme : c’est un jeune entraîneur qui accepte un challenge important. Il veut vraiment se mettre dans les conditions optimales pour y parvenir. Pour lui, la moindre des choses est d’arriver dans ce club en connaissant la langue. Il avait cette capacité à déjà parler le français mais, d’après ce que j’ai pu comprendre, il a repris des cours pour se mettre dans les meilleures conditions. Il va arriver, comme l’ont fait Kevin Trapp et Julian Draxler, avec un français plus que très correct, ce qui va lui permettre d’entrer dans le vif du sujet.