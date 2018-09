Guingamp-Kombouaré: "Déçu de ne pas trouver les solutions"

Dimanche après-midi, Guingamp a chuté à domicile contre Bordeaux (1-3) et reste donc sur six défaites en autant de matches disputés cette saison en Ligue 1. Et inévitablement, Antoine Kombouaré se retrouve désormais pris pour cible et potentiellement sur la sellette.

"Quand on perd 3-1, on a juste à dire qu’on n’a pas été bon. On a eu le sentiment d’avoir fait le plus dur en revenant, mais aujourd’hui on est fragile, même en difficulté. Pour preuve, cinq tirs cadrés, trois buts pour Bordeaux. Il nous manque beaucoup de choses, a déclaré le technicien du club breton via Ouest-France après la partie. Je n’ai rien à dire, je dois juste accepter les critiques. Je suis en colère contre les résultats, je suis juste déçu de ne pas trouver les solutions".