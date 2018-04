Guingamp-Grenier: "Une nouvelle carrière"

Passé de l’OL à Guingamp au dernier jour du mercato hivernal, Clément Grenier, auteur de 2 buts en 11 matches, a "peut-être" l’impression d’avoir régressé en rejoignant le club breton, même s’il ne regrette pas son choix.

"J’ai eu beaucoup de remarques par rapport à ça, a-t-il reconnu dans un entretien diffusé vendredi dans l’émission 19H30 PM, sur Canal+ Sport. Mais Guingamp fait partie depuis un certain temps de ces équipes qui sont plutôt intéressantes dans notre championnat. J’avais besoin de quelqu’un qui puisse me faire confiance, qui puisse m’écouter et le coach (Antoine Kombouaré, ndlr) a été le premier à comprendre ma situation et à me faire confiance. On va dire que c’est presque une nouvelle carrière qui commence pour moi. Je n'ai que 27 ans avec encore de belles années, c’est le point de départ et grâce à eux j’arrive à m’exprimer et à vraiment prendre du plaisir."