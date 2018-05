Genesio: "Je n’oublierai pas cette banderole"

Si l’Olympique Lyonnais, vainqueur 3-2 de Nice samedi soir lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, termine troisième et décroche sa qualification pour la Ligue des champions, cela n’a pas empêché certains supporters de critiquer Bruno Genesio, comme sur cette banderole brandie par les Bad Gones: "Bruno, ton amour pour l’OL t’honore mais il est temps de tourner la page."

"Ça m’a fait beaucoup de mal. Je n’oublierai pas cette banderole, a réagi l’entraîneur de l’OL sur RTL. Il me reste un an de contrat. Ce qui me fait avancer, c’est de travailler avec mes joueurs. Ça me donne envie de continuer."