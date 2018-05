Genesio finalement conforté à l'OL ?

En décembre 2011, lorsqu'Antoine Kombouaré avait été écarté de son poste d'entraîneur d'un Paris Saint-Germain leader de Ligue 1, il n'était évidemment pas question de compétences ou de mauvais résultats, mais bien évidemment de standing pour installer le très réputé Carlo Ancelotti aux commandes de l'équipe première. Et tant pis si le titre de champion de France avait finalement échappé aux Rouge et Bleu quelques mois plus tard. Si d'aventure l'Olympique Lyonnais termine à la deuxième place du championnat comme Nabil Fekir et les siens peuvent légitimement l'espérer, Jean-Michel Aulas va-t-il aller au bout du raisonnement qui paraissait évident il y a deux mois ?

"Je ne suis pas un rêveur... J'ai bien peur que la fin de l'aventure approche. Mais ce n’est pas ce qui m'occupe le plus l’esprit. Je dis souvent que l’institution doit être au-dessus de tout. C'est ce qui est important, le club. Mon cas personnel sera ce qu’il doit être en fin de saison et je l’accepterai, quel qu’il soit. Parce que ça fait partie du métier", assurait Bruno Genesio à la mi-mars. Les propos étaient équivoques et sonnaient le glas du règne de l'ancien milieu de terrain, venu jouer les pompiers de services après le départ de Hubert Fournier en décembre 2015.

"Lucide, mais pas résigné" à la mi-mars

L'OL traversait alors une période très compliquée, matérialisée par un succès en sept rencontres championnat, sans oublier une élimination sans gloire en Ligue Europa, face au CSKA Moscou. Sauf que depuis, Rafael et consorts ont empoché par moins de sept victoires en autant de matches disputés en Ligue 1, et se sont réappropriés la place de dauphin du leader parisien, au détriment de l'AS Monaco et de l'Olympique de Marseille. Lyon termine la saison en trombe et fonce vers des retrouvailles avec la Ligue des champions en 2018-2019. Avec Bruno Genesio ?

Rien d'impossible, bien au contraire, d'autant que si celui qui est encore sous contrat jusqu'en 2019 n'est pas licencié par Jean-Michel Aulas, il ne partira pas. Les Gones pourraient donc continuer avec un entraîneur dont les choix tactiques, le coaching en cours de match et la gestion du vestiaire ont souvent été critiqués par les supporters notamment. Mais si les résultats sont là, à quoi bon tenter de convaincre Claudio Ranieri ou Laurent Blanc, ou de rêver désespérément d'Arsène Wenger ? "Je suis lucide, mais pas résigné", avait pris soin d'ajouter Bruno Genesio il y a deux mois...