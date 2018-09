Genesio annonce des changements

Les défaites à Reims (1-0), ou contre Nice à domicile (0-1) sont désormais oubliées. Il ne reste plus grand-monde pour dire du mal de cet Olympique Lyonnais, qui reste sur trois victoires épatantes toutes compétitions confondues. Le succès sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions (1-2) a été suivi par une démonstration d'efficacité contre l'Olympique de Marseille (4-2) puis par une petite gifle infligée à Dijon (0-3). Bruno Genesio, toujours chahuté par certains supporters néanmoins, est donc un entraîneur heureux. Surtout qu'il n'a, a priori, que peu de raisons de s'inquiéter à l'heure où son équipe prépare la réception du FC Nantes, samedi soir à 20 heures dans le cadre de la 8e journée du championnat.

"On n'est jamais à l'abri d'une baisse de concentration. On a un groupe jeune, il faut toujours être vigilant", rétorque l'ancien adjoint de Hubert Fournier. D'autant plus que la fatigue pourrait se faire sentir avec la répétition des efforts. Il faut donc s'attendre à certaines rotations de la part du coach rhodanien, qui ne s'en cache pas par ailleurs. "Il y aura à nouveau quelques changements dans l'équipe. C'est important d'apporter du sang frais d'autant qu'on a eu seulement 48 heures pleines pour préparer ce match. Les joueurs ne sont pas des robots. C'est important d'avoir de la fraîcheur quand on joue des matchs tous les trois jours. Cela créé de la concurrence et de l'émulation", renchérit-il. Ce sera d'autant plus vrai que Kenny Tete et Martin Terrier sont d'ores et déjà forfaits, blessés.

Par ailleurs, Lucas Tousart est suspendu, alors que les cas Nabil Fekir, Maxwel Cornet et Ferland Mendy restent soumis à un dernier examen de passage à l'issue de la séance d'entraînement de veille de match. Bruno Genesio aura donc tout loisir de solliciter de nouvelles forces pour venir à bout de Canaris aux abois et forcément fragiles. Mais les ingrédients d'un nouveau succès sont connus du côté de Tola Vologe, et quels que soient les hommes qui débuteront cette opposition, Bruno Genesio attend de "l'organisation, de la discipline tactique et des efforts communs". C'est évidemment bien plus facile à dire qu'à faire, mais la dynamique de l'OL actuellement a permis de regonfler considérablement le capital confiance du collectif.