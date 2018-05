Gasset reste sur le banc des Verts

La nouvelle a dû réjouir les supporters stéphanois. Jean-Louis Gasset prolonge l'aventure avec Saint-Etienne. Arrivé en novembre dernier pour épauler l'inexpérimenté Julien Sablé suite au départ d'Oscar Garcia, le technicien de 64 ans avait pris seul les rênes de l'équipe à la trêve. Son expérience (il fut l'adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux, en équipe de France et au PSG), son sens tactique et ses qualités de meneur d'hommes ont rapidement permis au coach montpelliérain de faire l'unanimité auprès des joueurs, des dirigeants et des supporters.

Considérablement renforcée durant le mercato hivernal avec les arrivées de Subotic, Debuchy, M'Vila et Ntep, ainsi que le retour de Beric, la formation stéphanoise a su renouer avec la qualité de jeu et les résultats. 35 points pris en 19 matches en Ligue 1 (10 victoires, 5 nuls, 4 défaites) qui ont permis aux Verts de finir à la 7e place du classement après avoir flirté avec la zone rouge. Sa prolongation de contrat semblait donc plus que logique sur le plan sportif. Les pourparlers avec un investisseur américain (Peak 6) ayant été abandonnés la semaine dernière, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, président du directoire et du conseil de surveillance de l'ASSE, ont officialisé la nouvelle ce mardi.

"Le projet et l’ambition des dirigeants m’ont convaincu"

"Continuer l’aventure avec Jean-Louis Gasset était une priorité et une évidence compte tenu des résultats obtenus lors des six derniers mois, a confié le directeur général Frédéric Paquet, nommé en janvier dernier. Il a transformé le groupe professionnel en un temps record. Grâce au savoir-faire, à l’expérience et aux qualités humaines de Jean-Louis, l’équipe qui jouait le maintien à la trêve s’est mêlée à la lutte pour les places européennes".

Le principal intéressé, qui a tissé en peu de temps des liens profonds avec le club du Forez et ses supporters, s'est également réjoui de cette prolongation: "Je suis ravi et fier de continuer à entraîner l’AS Saint-Etienne. Le projet et l’ambition des dirigeants m’ont convaincu. Pendant six mois, j’ai pris un plaisir extraordinaire à diriger cette équipe. Saint-Etienne est une ville qui respire le football. La ferveur populaire qui entoure le club est un formidable moteur pour réussir des performances. Je ne m’imaginais pas ailleurs car je me reconnais totalement dans les valeurs de l’ASSE. Aujourd’hui, je n’ai qu’un objectif : bien préparer la saison prochaine". Reste désormais à savoir si ses dirigeants pourront lui offrir un effectif capable de lutter pour les premiers rôles en Ligue 1.