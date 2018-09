Garcia l'avait mauvaise

Trois jours après s’en être pris aux arbitres après la défaite concédée en Ligue Europa face à l’Eintracht Francfort (1-2), Rudi Garcia était tout aussi remonté à l’issue du nouveau revers encaissé à Lyon (4-2) en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Au vu de ses récriminations tout au long de la rencontre ou de son empressement à aller parler avec Clément Turpin sitôt le coup de sifflet final, l’entraîneur marseillais avait sans doute encore à redire après l’arbitrage mais ce sont cette fois ses joueurs qui ont essuyé ses critiques. La faute notamment aux quatre buts encaissés sur la pelouse du Groupama Stadium.

"Nous avons commis trop d'erreurs défensives pour espérer l'emporter, a ainsi déploré le technicien provençal dans des propos relayés par le site du club. Après la mi-temps, c'était assez catastrophique. Il y a eu trop de largesses face à des joueurs de ce talent." Des largesses qui s’ajoutent à celles constatées plus tôt dans la saison à Nîmes ou face à Rennes et qui valent à l’OM d’afficher déjà 11 buts encaissés. Du jamais-vu après six journées depuis 1985, les Phocéens présentant d’ailleurs la troisième plus mauvaise défense de la Ligue 1.

Et la situation pourrait ne pas s’arranger puisque après avoir perdu Adil Rami sur blessure en Ligue Europa, l’OM devra également faire sans Duje Caleta-Car lors du prochain match face à Strasbourg, le défenseur croate ayant été expulsé dans les dernières minutes de la rencontre. "Ce n'était pas notre seconde période avec un joueur exclu et un blessé. Nous terminons à neuf", pouvait bien pester Rudi Garcia avant de souligner une nouvelle fois les erreurs de ses défenseurs. "Le deuxième et le troisième but m'incommodent plus que le penalty. Quand on laisse deux buts à l'adversaire et surtout à Lyon, cela devient mission impossible", a-t-il en effet encore encore regretté. La reprise risque d’être animée ce lundi à la Commanderie.