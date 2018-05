Fekir: "J'ai tout donné à Lyon"

Nabil Fekir et l'OL sont qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. Leur victoire sur Nice samedi lors de la dernière journée de Ligue 1 (3-2) leur offre la troisième place du championnat devant Marseille. De quoi ravir le capitaine des Gones, qui a peut-être disputé son dernier match avec Lyon.

"C'est beaucoup de joie, a assuré Fekir au micro de Canal+. La semaine passée, on a fait un très mauvais match. Ce soir le public était motivé, tout le monde était très concentré. Je suis très content. Je ne sais pas si c'était des adieux. On a fait une saison exceptionnelle avec un staff exceptionnel, un public exceptionnel et des joueurs exceptionnels. J'ai tout donné à Lyon. C'est une saison exceptionnelle même si tout n'a pas été parfait. Ce soir on finit en beauté."

Un finish en apothéose qui pourrait lui permettre de s'en aller l'esprit léger. "Il faut franchir un cap, on verra bien. C'est vrai je suis ému, ça fait quatre ans que je suis en pro et c'est l'une de mes plus grandes émotions."