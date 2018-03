Fekir et Thauvin, les indissociables

Si le titre de champion de France est joué depuis longtemps, la deuxième place n'offre guère plus de suspense et semble promise à l'AS Monaco, sauf revirement de situation assez improbable. Finalement les seules incertitudes concernant les dernières journées de Ligue 1 sont à déceler dans la lutte pour le maintien et la quête du podium, entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Deux petits points séparent les deux rivaux depuis leur dernier affrontement au Vélodrome (2-3), ce qui promet une lutte à distance acharnée.

Plus de soutien pour Fekir

Et au cœur de ce sprint final, les locomotives respectives que sont Florian Thauvin et Nabil Fekir auront inévitablement un rôle prépondérant à jouer. Les deux hommes sont d'ailleurs à l'infirmerie actuellement, ce pour encore dix à quinze jours. Si le Lyonnais soigne un genou depuis la fin du mois de février, le Marseillais est lui arrêté en raison d'une petite lésion musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. L'ancien Bastiais ratera ainsi le déplacement à Dijon samedi prochain, et peut-être la réception de Montpellier avant de revenir à Troyes, pendant que le Gone devra déclarer forfait contre Toulouse, avant d'espérer effectuer son retour à Metz ou contre Amiens.

Comment l'OM et l'OL se comporteront-ils sans leur meilleur élément offensif de la saison ? Lyon a néanmoins la chance de disposer d'autres attaquants de grande qualité sachant se montrer décisifs (Depay, Traoré, Mariano), là où les Ciel et Blanc sont bien plus limités. Un handicap sans doute un peu plus lourd à porter pour les Phocéens, qui devront aussi se passer des services de Florian Thauvin face au RB Leipzig en quart de finale aller de Ligue Europa, sachant que rien ne permet d'assurer que le numéro 26 sera remis pour la manche retour. Et en toile de fond, comment oublier que les deux hommes sont aussi en concurrence directe pour une place dans les 23 de Didier Deschamps à la Coupe du monde ?