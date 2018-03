Fekir bientôt de retour ?

Intenable jusqu'au mois de janvier, Nabil Fekir, auteur de 20 buts en 32 matches joués avec l'OL cette saison, avait un peu marqué le pas avant de se blesser au genou le 25 février dernier lors du derby face à Saint-Etienne (1-1). Un coup d'arrêt pour le joueur de 24 ans, qui a notamment manqué l'élimination de son équipe en huitièmes de finale de la Ligue Europa face au CSKA Moscou (1-0, 2-3), mais aussi la victoire acquise sur la pelouse de l'OM (3-2), qui a complètement relancé les Gones dans la course au podium.

A l'heure d'entamer la dernière ligne droite en championnat avec huit matches encore à jouer et deux points de retard sur la troisième place détenue par le club phocéen, Nabil Fekir n'est pas encore apte. "Nabil est en phase de réathlétisation, a indiqué l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio, vendredi, lors de la conférence de presse précédant la réception de Toulouse, prévue dimanche dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Il a recouru, mais on verra au jour le jour. Je n'ai pas envie de donner de timing sur son retour. J'attendrai de connaître ses sensations. Le plus important, c'est la santé des joueurs."

L'OL aurait pourtant bien besoin de sa technique et de son efficacité devant le but pour cette dernière ligne droite et cette course au podium. Mais la raison l'emporte pour Bruno Genesio, qui n'oublie pas non plus que son joueur a une chance de disputer le Mondial: "Ce serait une grossière erreur de vouloir le faire revenir trop vite. Je me fierai à ce qu'il ressent. Je sais qu'il a très envie de nous aider et de montrer qu'il est au top niveau international." Car Nabil Fekir a bel et bien un coup à jouer chez les Bleus. En son absence, Anthony Martial n'a pas convaincu en Russie mardi (victoire 3-1), alors que Florian Thauvin n'a pas pu jouer, la faute à une blessure aux ischio-jambiers. Dimitri Payet n'a quant à lui pas été retenu. S'il revient en forme, Nabil Fekir, pas sa technique, son volume de jeu et ses qualités physiques, pourrait bien convaincre Didier Deschamps de l'emmener à la Coupe du monde.