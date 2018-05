FC Nantes : Un grand nom pour succéder à Ranieri ?

Alors qu’il ne fait plus guère de doutes que Claudio Ranieri, un an seulement après avoir rejoint le FC Nantes, s’apprête à quitter le club ligérien, Waldemar Kita espère bien trouver un nouvel entraîneur de renom pour succéder au technicien italien.

A en croire France Football, les Canaris auraient ainsi contacté Jürgen Klinsmann, libre depuis son départ de la sélection américaine il y a un an et demi. Autres noms évoqués, ceux de Jocelyn Gourvennec et Patrick Vieira. Egalement désireux de trouver un nouveau directeur sportif, le président nantais songerait également à Youri Djorkaeff.