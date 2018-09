Falcao: Une statue (totalement loupée) à sa gloire

A l’instar de Ronaldo et de son buste peu flatteur, un temps exposé à l’aéroport de Madère, Radamel Falcao a droit, à son tour, à un hommage particulier.

Dans son village natal de Santa Marta, le Colombien a pu constater la construction d’une gigantesque statue, sensée lui ressembler. Et si le geste des deux bras levés vers le ciel, fait bien sûr penser à celui réalisé par l’attaquant monégasque lorsqu’il marque, on ne peut pas dire que le visage lui ressemble. Loin de là !

A giant 19-foot statue of Radamel Falcao is being built in the Colombian's home town. pic.twitter.com/imRZ6X6D3f