Eto'o fait l'éloge de Mbappé

Un peu partout en Europe, il fait l'unanimité... En Espagne, en Angleterre, en Italie ou en Allemagne, ils envient tous à la France le talent précoce de Kylian Mbappé, qui récolte les plus belles louanges lorsque les images d'une de ses actions ou d'un de ses buts deviennent virales. Depuis le précédent exercice, tous les fans de ballon rond ont appris à connaître celui qui s'est révélé sous les couleurs de l'AS Monaco, et a depuis confirmé en équipe de France et au Paris Saint-Germain. La saison 2017-2018 de l'attaquant de seulement 19 ans pourrait paraître de moindre qualité, et pourtant...

Pour sa première année au PSG, l'intéressé termine avec 21 buts et 11 passes décisives au compteur toutes compétitions confondues, le tout en étant entouré d'Edinson Cavani, Neymar et autre Angel Di Maria. Ne surtout pas banaliser l'exceptionnel... Kylian Mbappé le sait, il faudra faire mieux en 2018-2019, et répondre aux très nombreuses attentes qu'il suscite, après une Coupe du monde où il est déjà attendu au tournant. Mais pas la peine de s'inquiéter pour lui, c'est Samuel Eto'o qui le dit. "C'est le futur Messi s'il gère bien son statut, s'il comprend bien ce qu'il se passe autour de son nom", indique le vétéran de Konyaspor au cours d'une entrevue accordée à France-Football. Le futur Messi serait donc Français ?

Kylian Mbappé en a en tout cas le potentiel pour l'ancien joueur du FC Barcelone ou de l'Inter Milan, au moins à travers ses qualités footballistiques. Mais bien d'autres critères ont tout autant d'importance. "Il y a tellement de choses à prendre en compte, pour faire une grande carrière, qui n'ont rien à voir avec les qualités de footballeur, même hors norme", souffle Eto'o. La balle est donc dans le camp du prodige...