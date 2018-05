EAG-Grenier: "On a quand même montré un beau visage"

Vendredi soir, Guingamp a été mené de deux buts, puis a à son tour mené au score contre l'Olympique de Marseille, pour finalement se contenter d'un partager des points (3-3) au Roudourou en match d'ouverture de la 37e journée de Ligue 1. Au coup de sifflet final, Clément Grenier n'a pas pu contenir sa déception.

"On est déçus car on arrive à revenir au score et à prendre l’avantage, ce qu’on voulait faire après la mi-temps, et malgré tout on ne gagne pas, a noté l'ancien Lyonnais sur beIN SPORTS. Alors qu’ils étaient en infériorité numérique, on n’arrive pas à prendre les trois points... Dans l’ensemble, on a quand même montré un beau visage, contre une belle équipe de Marseille qui va jouer la finale de la Ligue Europa dans quelques jours. Dans l’ensemble, c’est pas mal…"