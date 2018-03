Dijon-Dall'Oglio: "L'OM a quand-même une attaque de feu"

Même privés de Florian Thauvin, les Marseillais, qui se déplacent à Dijon samedi après-midi (17h) pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, ne seront pas sous-estimés par leurs hôtes bourguignons, à l’image de leur entraîneur Olivier Dall'Oglio, qui s’attend à "une grosse opposition."

"Marseille, dans l’imaginaire, c’est déjà très populaire, c’est toujours une affiche. Là, en plus, ça fait quelques mois qu’ils sont bien, et difficiles à manœuvrer. C’est une équipe qui ne perd pas beaucoup. Et qui a quand même une attaque de feu (4e attaque de Ligue 1 avec 61 buts marqués, ndlr), a-t-il déclaré en conférence de presse. On l’a préparée, mais sans nos internationaux, comme toutes les équipes. Marseille aussi, ça a été la même chose. C’est un très gros morceau. Ça ne va pas être simple: il y a des individualités. Je pense à Thauvin, qui ne sera pas là, Gustavo, qui est un très, très bon joueur de notre championnat. Et des garçons comme Sanson ou Germain sont des bons joueurs de Ligue 1 voire des bons internationaux."