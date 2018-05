DFCO: Varrault va quitter le club

En fin de contrat en juin prochain, Cédric Varrault ne poursuivra pas l'aventure avec le DFCO.

Après sept ans de bons et loyaux services, le défenseur de 38 ans souhaite poursuivre encore un an sa carrière de joueur, alors que le club bourguignon lui proposait une reconversion dans le staff.

Le capitaine dijonnais n'en tient pas rigueur à ses dirigeants: "Sept ans dans un club, c’est énorme ! Je me suis éclaté, je ne garde que des supers souvenirs. Est-ce que j’ai marqué l’histoire du club ? Je ne sais pas, mais en tous cas, je me suis donné à fond ! Je me suis beaucoup investi. Ma fierté est là, j’ai tout donné pour ce club. C’est aussi pour cela que, quand l’histoire se termine, ce n’est pas facile..."