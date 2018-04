DFCO: Rupture du tendon d'Achille pour Balmont 

Terrible coup dur pour Florent Balmont.

Le milieu de terrain dijonnais, qui venait de prolonger son contrat jusqu'en juin 2019, a été victime d'une rupture du tendon d'Achille, samedi lors de la réception de l'OM (1-3), pour le compte de la 31e journée de Ligue 1.

"Il sera opéré la semaine prochaine. On sait que c’est six à sept mois d’indisponibilité, mais on va être présent, a réagi son entraîneur Olivier Dall'Oglio, qui espère voir revenir son joueur sur les terrains. On connaît Flo, il est déjà prêt à repartir. En tout cas, il va travailler pour. Il sera encore là l’année prochaine. On sera là pour l’entourer. Il a encore à donner des choses".

@UNFP souhaite un prompt rétablissement à @BalmontFlo, victime, ce samedi, d'une rupture d'un tendon d'Achille et dont la saison est d'ores et déjà terminée. Bon courage à l'un des doyens de @Ligue1Conforama, qui venait officiellement de prolonger sa carrière d'une saison... pic.twitter.com/q8WEs0r7By — UNFP (@UNFP) 31 mars 2018