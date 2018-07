Deschamps revient sur son expérience à l'OM

De retour en France avec un nouveau titre de champion du monde glané avec les Bleus, vingt ans après celui empoché en tant que joueur, le sélectionneur des Bleus est très sollicité par les médias. Ce vendredi, il se confie dans les colonnes de La Provence, et n'a pas manqué de revenir sur son passage par le banc de touche de l'Olympique de Marseille (2009-2012).

"On ne peut pas comparer, la vie en club, c’est du H-24. Dans ma dernière année, les conditions étaient horribles et m’ont fait finir dans un état pitoyable, au niveau psychologique et, surtout, au niveau physique, explique l'ancien international tricolore. J’ai bien récupéré depuis. Je suis très fier de ce que j’ai fait comme joueur de l’OM puis comme entraîneur. Personne ne pourra enlever les cinq titres qu’on a gagnés en tant qu’entraîneur, j’associe Guy Stephan à cela".