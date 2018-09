Costil, héros d'un soir

Les Girondins pouvaient bien remercier Benoît Costil à l’issue de leur victoire remportée face à Lille (1-0). Car si Bordeaux a enchaîné un deuxième succès de rang trois jours après celui décroché à Guingamp (1-3), c’est un peu grâce à François Kamano, auteur du seul but du match dès les premières minutes, et beaucoup grâce à son gardien.

L’international tricolore a en effet multiplié les parades, notamment en tout début de match lorsqu’il s’est interposé à trois reprises en moins de dix minutes face aux attaquants lillois. Le ton de la rencontre était donné et le reste de sa prestation allait être à l’avenant, l’ancien Rennais terminant sur un double arrêt face à Nicolas Pépé puis une ultime intervention dans le temps additionnel devant Loïc Rémy.

On ne sait pas combien de temps ma carrière va durer Benoït Costil

"Benoît Costil a fait un grand match, il nous a beaucoup aidés dans la victoire, ça fait partie du jeu. Il a été en réussite totale", pouvait apprécier son entraîneur, Eric Bédouet, au micro de France Bleu. Son homologue, Christophe Galtier n’avait également que du bien à dire du portier bordelais. "On est tombé sur un gardien de niveau international, qui est international français. Costil a été très bon, très efficace jusqu'à la dernière action", a ainsi commenté le technicien nordiste.

Le héros de la soirée, après avoir reconnu la supériorité du Losc, avait, lui, une pensée pour sa maman, restée chez elle. "J’espère juste que ça va permettre à ma maman de revenir aux matches parce qu’elle trop stressée et elle ne veut plus venir ici. Donc, j’ai envie de lui dire : reviens, reviens maman avec papa ! On ne sait pas combien de temps ma carrière va durer", a-t-il ainsi lancé. Reste à savoir si le message sera entendu.