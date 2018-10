Cardoso s'en va, Halilhodzic revient

"Au milieu de l’hiver j’ai découvert en moi un invincible été." Les derniers mots de Miguel Cardoso en tant qu’entraîneur du FC Nantes auront été ceux d’Albert Camus. Attendu la veille, le licenciement du technicien portugais a été officialisé mardi après-midi par la direction du club, qui a annoncé dans la foulée l’arrivée - ou plutôt le retour - de Vahid Halilhodzic.

"Merci au FC Nantes, merci à cette ville qui m’a accueillie, merci à tous les supporters. Mes joueurs, je les prends dans mon cœur", a posté sur Twitter celui qui quitte les Canaris non pas sur une défaite, mais sur un match nul ramené de Lyon (1-1), samedi soir. Avec un bilan décevant (une victoire, trois nuls, quatre défaites) synonyme d’avant-dernière place en Ligue 1.

C’est "d’un commun accord" que les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration, même si Waldemar Kita a fait tout ce qu’il fallait pour que cette conclusion s’impose à Miguel Cardoso, dont les méthodes auront surpris ses dirigeants, ses joueurs et même une partie de son staff. Avec un "Coach Vahid" réputé intransigeant, le contraste sera saisissant.

Halilhodzic compatible avec Kita ?

Attaquant nantais de 1981 à 1986, avec un titre de champion et une finale de Coupe de France à la clé (1983), l’entraîneur bosnien (66 ans) a signé un contrat de deux ans et aura donc la lourde tâche de redresser la barre. Et vite ! L’ancien sélectionneur du Japon, remercié avant la Coupe du monde 2018, s’entendra-t-il avec le président omniprésent du FCN, dont il devient le treizième coach ?

Au-delà du terrain, ce sera l’autre grand défi de Vahid Halilhodzic, qui débarque du côté de la Jonelière accompagné de son adjoint Patrick Collot, de son préparateur physique Cyril Moine et de son entraîneur des gardiens Willy Grondin. Une nouvelle cellule technique qui dirigera donc l’équipe pour la première fois dimanche prochain (15h sur beIN SPORTS 1) à Bordeaux, pour traditionnel derby de l'Atlantique.