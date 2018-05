Caen: Vercoutre arrêtera en fin de saison

"Mon cas importe peu, dans la mesure où mon club est dans une position délicate." Dimanche, au terme d'une défaite (1-2) concédée par Caen face à Monaco, Rémy Vercoutre a annoncé sa volonté de raccrocher les crampons en fin de saison. A bientôt 38 ans - il les fêtera le 26 juin prochain - l'ancien Lyonnais, dont la responsabilité est engagée sur le but de la victoire monégasque, se rend à l'évidence et indique qu'il ne briguera pas un nouveau contrat auprès d'un club normand loin d'avoir assuré sa place dans l'élite avec seulement 3 points d'avance sur Toulouse, le premier relégable, avant les deux derniers matches de la saison. Et de la carrière de Vercoutre à jouer à Nice puis face au PSG.