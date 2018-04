Caen-Rodelin: "Ils nous ont bougés"

Déjà en difficulté avant la trêve internationale, le Stade Malherbe de Caen a enchaîné une troisième défaite de rang ce dimanche face à Montpellier (1-3) dans le cadre de la 31e journée. Bousculés par les Montpelliérains, les Caennais n'ont rien montré et Ronny Rodelin n'a pas hésité à soulever les problèmes à l'issue de la rencontre.

"Leur coach n'annonce pas des ambitions pour rien. Ils sont venus, ils nous ont bougés et on n'a pas su répondre. Je trouve qu'on manque d'énergie: avancer sur leur porteur, faire jouer... Je veux bien qu'on soit en fin de saison mais on n'est pas encore sauvés. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire", a expliqué l'attaquant de 28 ans au micro de beIN SPORTS.

Toujours 14e, le club normand devra vite réagir le week-end prochaine face à Amiens, revenu à un point grâce à sa victoire à Lille (1-0).