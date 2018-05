Caen: Garande annonce son départ

Patrice Garande n'entraînera plus Caen la saison prochaine. Malgré le maintien acquis au prix d'un match nul (0-0) face au Paris Saint-Germain, le technicien normand n'a pas souhaité continuer l'aventure, notamment à cause du traitement réservé au président Jean-François Fortin, écarté par les actionnaires. "Un homme comme lui, qui a œuvré tant d’années pour le Stade Malherbe, aurait mérité une autre sortie que celle qu’il a vécue. Je suis heureux de l’hommage que lui ont rendu les supporters. J’ai une histoire assez importante avec cette homme, une réelle amitié. j’ai compris qu’il y avait une volonté de continuer avec moi. Je lui ai dit que compte tenu de ce que je viens de vous dire et de ma relation avec Jean-François Fortin, je ne pouvais plus être entraîneur du Stade Malherbe de Caen", a expliqué Garande dans des propos relayés par Actu Normandie.