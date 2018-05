Cabella, fin de l'aventure verte ?

Reportera-t-il le maillot stéphanois un jour ? Remy Cabella ne rejouera pas cette saison. Le milieu offensif marseillais, prêté à Saint-Etienne, va subir une opération du pied gauche. Le joueur de 28 ans est donc forfait pour la réception de Lille samedi à Geoffroy-Guichard lors de la dernière journée de Ligue 1. Un match décisif puisque les Verts peuvent encore se qualifier pour les tours préliminaires de la prochaine Ligue Europa.

Le principal intéressé l'a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux. "C'est avec un grand regret et une grande tristesse que je ne pourrai pas jouer mon dernier match de la saison, écrit Cabella. En accord avec l'OM et l'ASSE, nous avons décidé de faire l'opération de ma fracture du pied que je traîne depuis quelques mois. J'ai toujours voulu jouer, c’est pour cela que j'ai continué, parce que c'est ce que j'aime faire mais aujourd'hui la santé est plus importante !"

"Merci encore du fond du coeur"

La suite de son message ressemble fort à un adieu pour celui qui est prêté sans option d'achat par l'OM. "J'avais tellement envie de jouer et de tout vous donner pour ce dernier match dans cette ambiance de fou malade. Merci encore du fond du cœur, vraiment." A moins que ce ne soit un simple au-revoir pour un Cabella qui s'est plusieurs fois déclaré heureux dans le Forez. Les deux clubs devraient à nouveau négocier au mercato estival.

Remy Cabella a marqué sept buts et délivré six passes décisives cette saison avec Saint-Etienne. Auteur de 26 matches pour l'ASSE, il en débuté 25, Jean-Louis Gasset ayant fait de lui un pion essentiel dans le jeu des Verts.