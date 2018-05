Bordeaux stoppe les Verts à Geoffroy-Guichard !

La série d'invincibilité de l'AS Saint-Etienne reste bloquée à 13 matches sans défaite. C'est sans doute au pire moment, à l'occasion de cette 36e journée de Ligue 1, que les Verts chutent (1-3) ce dimanche, à Geoffroy-Guichard, face à des Girondins de Bordeaux que ce succès en déplacement relance totalement dans la course à l'Europe.

⏱ C’est terminé entre l'@ASSEofficiel et les @girondins ! Les Girondins s'imposent dans cette rencontre très animée !! La course pour l'Europe devient folle !! #ASSEFCGB pic.twitter.com/97fVhu0ytm — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 6 mai 2018

Pourtant, tout avait bien commence pour les Verts qui ouvraient le score par Rémy Cabella (28e, s.p.). Avant de déraper totalement et de concéder 2 buts avant la pause à Younousse Sankharé (30e) et Jules Koundé (36e). Cabella aura bien l'opportunité en fin de match d'égaliser, à nouveau sur penalty (89e), mais Benoît Costil s'interposait. Et c'est Malcom qui enfonçait le clou dans les arrêts de jeu (1-3, 90e+5).

Au classement, Bordeaux en profite pour revenir à 3 points de sa victime du jour que Nice pourrait dépasser et Rennes distancer en fonction des autres résultats de la journée.